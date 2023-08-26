Казахстанцы почти перестали пользоваться стационарными телефонами

Количество фиксированных телефонных линий уменьшается с каждым годом, сообщает astanatv.kz со ссылкой на Бюро статистики.

Количество фиксированных телефонных линий связи в январе-июле 2023 года в Казахстане составило более 2,7 млн единиц, это на 6,4% меньше чем за аналогичный период 2022 года. Из них 2,1 млн пользователей – население, остальные – предприятия.

Самое большое число фиксированных телефонных линий в прошлом году зафиксировано в городе Алматы – 466,6 тыс. единиц, за год показатель уменьшился на 23 тыс. ед. Далее идет Астана – 226,7 тыс. абонентов, минус 20 тыс. линий за год. В первой тройке по числу абонентов Карагандинская область – 220,8 тыс. единиц, уменьшение за год на 49,3 тыс. линий.

Стоит отметить, что за 5 лет количество телефонных линий сократилось на 11,6%. Если в 2018 году количество линий составляло 3,2 млн единиц, то в 2022 году их количество составило 2,8 млн.

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