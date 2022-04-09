USD 446.89
EUR 485.68
RUB 5.91
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Казахстанцы подали 100 тыс заявок на землю и обвалили сайт…

Казахстанцы подали 100 тыс заявок на землю и обвалили сайт eGov

zonakz.net

Vinkmag ad

Менее чем за сутки казахстанцы подали более 100 тыс заявок на получение бесплатных 10 соток земли.

Из-за большой активности на сайте возникли технические проблемы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

На прошлой неделе ведомство в тестовом режиме запустило услугу «Постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство».

«8 апреля услуга запущена официально. С тех пор услугой в онлайн-формате воспользовались более 100 тыс раз. Вместе с тем мы оцифровали 1,3 млн очередников, которые подали заявку до запуска услуги», — прокомментировала пресс-служба министерства.

Но сейчас, кроме технической ошибки, при попытке встать на очередь на получение бесплатной земли под строительство дома некоторые казахстанцы получают отказ. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объясняют это тем, что в некоторых регионах прием заявок приостановлен.

«Услуга может быть недоступна в тех регионах, в которых акиматы попросили временно приостановить постановку на очередь, так как они актуализируют списки очередников. В случае отклонения или отказа приема заявления в постановке на очередь можно обратиться в выбранный местный исполнительный орган для разъяснений причин с помощью “Е-Өтініш”. Основная причина недоступности населенного пункта связана с актуализацией акиматами имеющихся списков», — сообщают в министерстве.

Накануне на портале электронного правительства egov.kz стала на короткое время доступна онлайн-услуга по постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. До этого в Казахстане заявку можно было подать только при помощи личного обращения в местные исполнительные органы — акиматы. Также ранее заявку на бесплатный земельный участок можно было подавать только в своем регионе и по прописке, а списки очередников хранились в акиматах. На egov.kz обещали, что очередь на получение 10 соток станет электронной, а казахстанцы смогут претендовать на землю, отслеживать движение своей очереди и выбирать любой регион вне зависимости от места проживания.
Согласно земельному кодексу Казахстана, каждый гражданин страны с 18 лет может бесплатно получить 10 соток земли (0,10 гектара) для строительства индивидуального жилого дома. При этом абсолютно не важно, есть у человека частный дом или квартира. Все это не лишает казахстанца права на получение земельного участка один раз в жизни.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар через год
Следующая новость

Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане