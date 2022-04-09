Казахстанцы подали 100 тыс заявок на землю и обвалили сайт eGov

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«8 апреля услуга запущена официально. С тех пор услугой в онлайн-формате воспользовались более 100 тыс раз. Вместе с тем мы оцифровали 1,3 млн очередников, которые подали заявку до запуска услуги», — прокомментировала пресс-служба министерства.
Но сейчас, кроме технической ошибки, при попытке встать на очередь на получение бесплатной земли под строительство дома некоторые казахстанцы получают отказ. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объясняют это тем, что в некоторых регионах прием заявок приостановлен.
«Услуга может быть недоступна в тех регионах, в которых акиматы попросили временно приостановить постановку на очередь, так как они актуализируют списки очередников. В случае отклонения или отказа приема заявления в постановке на очередь можно обратиться в выбранный местный исполнительный орган для разъяснений причин с помощью “Е-Өтініш”. Основная причина недоступности населенного пункта связана с актуализацией акиматами имеющихся списков», — сообщают в министерстве.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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