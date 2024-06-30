Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций

Руководители платежных организаций по всему Казахстану бьют тревогу. Они заявляют, что отрасли грозит скорое уничтожение, а без работы и дохода останутся десятки тысяч людей. Причина – возможное принятие нормы о “Единой системе учета” (ЕСУ), передает zakon.kz

Как заявляют представители сферы, возникновение ЕСУ – это способ монополизировать рынок платежных организаций, все доходы от которого в результате будут поступать в один “центр”. Потому что остальные регуляторные функции уже осуществляются госорганами. Карагандинский предприниматель Евгений Уманец предположил, что может случиться с отраслью и работающими в ней людьми.

– Евгений, расскажите вкратце о вашей деятельности.

– Я из Караганды, мы являемся агентами крупной платежной организации в пяти городах. Это Караганда, Астана, Петропавловск, Актобе, Актау. У нас только в штате 10 человек, но есть также кассиры – в общей сложности на каждой кассе по два человека. Плюс агент, итого минимум 25 человек останутся без дохода, если закроется только наша компания, а она одна из самых маленьких на рынке. Таких компаний тысячи по всей стране.

– Объясните, как именно новая законодательная инициатива может привести к закрытию вашей компании.

– Ну, это же очевидная монополизация рынка, а любой монополист рано или поздно уничтожает всех остальных участников отрасли. Конкретно мои функции в рамках этого бизнеса завязаны в, том числе, на тех платежах, которые хотят отдать в руки ЕСУ. Причем раньше депутаты сами говорили о таких рисках, когда обсуждали в Мажилисе идею создания Центра учета ставок, а это то же самое, что сейчас ЕСУ. Но тогда депутаты чуть ли не гарантировали, что, мол, не дадим создать монополиста, а сейчас, получается, всех почему-то устраивает, что будет создано частное юрлицо для обработки всех платежей. А там оборот только спортивных пари – 1,2 трлн тенге в год, и какая-то организация создает себе под это дело монополию.

– Возможно, что это делается для борьбы с лудоманией?

– Я не вижу никаких рычагов, благодаря чему конкретно ЕСУ будет способствовать избавлению от лудомании. Что нового они предлагают? Все нормы контроля за финансовым оборотом в этой сфере, насколько я знаю, и так сейчас действуют между госорганами и платежными организациями. То есть, преподносится все как благие намерения и способ навести порядок, но фактически убивают весь рынок платежных организаций, владельцев и производителей терминалов. Мне жалко предпринимателей, которые десятками лет строили эти бизнесы, где сейчас трудятся сотни людей, даже тысячи. Я близко общаюсь с одной компанией – там работает под 100 человек – и хорошо знаю, что им стоило ее построить. Ребята молодые сами, без какой-либо помощи, создали бизнес – а теперь к ним придут и скажут до свидания, это все наше…

– Вы видите какие-то коррупционные риски в данной ситуации?

– Здесь очень высокие коррупционные риски. Мы уже видели, к чему приводит в Казахстане появление подобных организаций. Чем еще опасна монополия – никакой конкуренции, а, значит, и никакого развития отрасли. Сейчас все платежные организации стараются улучшать свои продукты и для услугодателей, и для тех, кто ими пользуется. Компании между собой конкурируют, ищут возможности сделать продукты лучше, удобнее, быстрее. А тут приходит монополист и говорит, ты либо со мной работаешь, либо вообще не работаешь, до свидания. Я согласен, конечно, что с лудоманией надо бороться, но давайте задумаемся. Вот мы часто опираемся на какие-то успешные зарубежные примеры. Только я не знаю ни одной страны, где подобными методами победили бы лудоманию. В современном мире требуется совершенно другой подход. Заметьте, как расплодились в интернете сайты нелегальных букмекеров, казино, реклама повсюду – а заблокировать их не получается.

– Как так получилось, что в вашем бизнесе платежи между участниками спортивных пари стали, так скажем, «локомотивными», основными в статье дохода?

– Тут надо объяснить, чем вообще полезен наш бизнес для граждан, в первую очередь – для жителей отдаленных населенных пунктов, а это миллионы человек, между прочим. У нас есть весь перечень услуг – это и транспортные карты, и банковские карты, и коммунальные платежи. Другими словами, масса ежедневных бытовых потребностей с помощью терминалов платежных систем у людей закрывается. Но оказание этих услуг дохода не приносит. Соответственно, чтобы поддерживать работу терминалов, которыми пользуются сотни тысяч людей в разных целях, необходима их рентабельность. А ее обеспечивают, в том числе, платежи между участниками спортивных пари, поэтому лишение этой статьи дохода платежных организаций лишит смысла всю нашу деятельность.

– То есть, по вашему прогнозу, сначала будут закрыты терминалы в отдаленных регионах, а потом начнут закрываться в городах?

– Совершенно верно. Причем в каком-нибудь поселке может быть один, максимум два терминала, а их рентабельность несравнима с терминалами в больших городах. Там этот терминал стоит и буквально выживает. Плюс нужно понимать, что этот же терминал еще и расположен на чьей-то локации – допустим, в магазинчике или на заправке – и владельцу за размещение платят аренду. То есть, пострадает еще и этот магазинчик, а для них 50-100 тыс. тенге, которые им платят за аренду, это ощутимые деньги, потеря которых может быть очень болезненной, если не «смертельной». Натуральный эффект домино – уничтожается платежная отрасль, а вместе с ней обваливаются целые сферы экономики в регионах.

– А понимают ли сейчас люди, которые пользуются услугами платежных терминалов, последствия того, что эти терминалы исчезнут?

– Я уверен, что не только не понимают, но и вообще не задумываются об этом. Но это лишь до поры до времени. Поэтому, возможно, так нагло действуют те, кто проталкивает норму ЕСУ – потому что какого-то общественного резонанса сейчас это не вызовет. Ну, пострадали какие-то там платежные организации… Но граждане-то не знают, что вообще такая идея сейчас обсуждается, и точно не понимают ее последствия. А вот когда терминала у людей в поселке или в городе не будет, или когда приложения платежных организаций начнут исчезать из Apple Store и Google Play… Это будет, как снежный ком, повлечет за собой неприятные последствия во множестве разных сфер.

– Сейчас норма по ЕСУ находится на рассмотрении в Сенате. Как должны поступить, на ваш взгляд, парламентарии?

– Уважаемые сенаторы! Вас делают соучастниками уничтожения целой отрасли, как всегда, под флагом благих намерений. Рынок объемом 1,2 трлн тенге в год, который сейчас обслуживают десятки платежных организаций и банков, а также тысячи агентов, пытаются отдать одной частной компании. Пожалуйста, откажитесь участвовать в уничтожении отрасли платежных организаций и разрушении финансовой системы нашей страны! Исключите норму о ЕСУ из законов!

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