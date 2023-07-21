Казахстанцы получают рассылку с «зеленой лягушкой». Что с ней не так

В казахстанских соцсетях и мессенджерах распространилась картинка с предупреждением о бренде, на логотипе которого изображена зеленая лягушка. Пользователей сети призывают не пользоваться продуктами, на упаковках которых изображен этот логотип. Tengrinews.kz разобрался, что это за бренд и так ли он опасен, «как его малюют».

Несмотря на то, что картинка завирусилась в Казахстане, произошла она в России. Автор поста Евгения Данилова, судя по данным соцсети «ВКонтакте», жительница Красноярка, очень религиозна, верит в тайное чипирование людей и дьявольское происхождение вакцин.

Неизвестные, сделавшие из поста женщины массовую рассылку, намеренно вырезали ее слова о том, что информация, о которой она пишет, направлена на жителей Германии.

В своем сообщении женщина заявила, что в продуктах с «печатью лягушки» содержится яд и действует он как вакцинация.

На самом же деле логотип принадлежит неправительственной организации Rainforest Alliance (Альянс тропических лесов), которая ставит целью своей работы сохранение биоразнообразия, экологии и защиту прав людей, задействованных в сельском хозяйстве.

Присутствие этого логотипа на упаковке означает, что на ферме, где выращены данные продукты, запрещены синтетические удобрения и пестициды, которые могут навредить окружающей среде, почве и здоровью человека.

В рассылке организацию связывают с деятельностью Билла и Мелинды Гейтс, однако на самом деле ее создал в 1987 году молодой активист-эколог Даниэл Кац. Под руководством Каца за эти годы Rainforest Alliance стала первой некоммерческой организацией, создавшей глобальную программу мониторинга, оценки, сертификации и аудита лесов. Rainforest Alliance стала известна во всем мире созданием независимой сторонней сертификации в области лесного хозяйства, сельского хозяйства и туризма.

В природе лягушки являются индикаторами здоровья окружающей среды, поэтому создатели НПО поместили ее изображение на логотип.

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