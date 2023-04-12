Казахстанцы получают SMS c предупреждением от Антикора

Казахстанцам на мобильные номера приходят сообщения с предупреждением от Агентства по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.
В тексте граждан предупреждают об ответственности за совершение коррупционных преступлений.
«Получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве — преступление», — сказано в сообщении.
Следом казахстанцы получают второе сообщение, в котором говорится, что «честный бизнес под защитой государства» и воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью — тяжкое преступление.
Напомним, 5 апреля этого года Асхат Жумагали возглавил Антикоррупционную службу Казахстана. Ранее он занимал должность заместителя председателя агентства.