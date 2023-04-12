Казахстанцы получают SMS c предупреждением от Антикора

Казахстанцам на мобильные номера приходят сообщения с предупреждением от Агентства по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

В тексте граждан предупреждают об ответственности за совершение коррупционных преступлений.

«Получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве — преступление», — сказано в сообщении.

Следом казахстанцы получают второе сообщение, в котором говорится, что «честный бизнес под защитой государства» и воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью — тяжкое преступление.

Напомним, 5 апреля этого года Асхат Жумагали возглавил Антикоррупционную службу Казахстана. Ранее он занимал должность заместителя председателя агентства.

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