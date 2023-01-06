Казахстанцы получают SMS о новых процедурах банкротства

Казахстанцы получают SMS-рассылку с информацией о том, когда будут приниматься заявления на банкротство физических лиц, передает Tengrinews.kz.

В рассылке от номера 1414 указывается, что закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве» был подписан в Казахстане 30 декабря, а заявления на банкротство будут приниматься с марта 2023 года.

Напомним, 30 декабря 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Законом вводится три вида процедур банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Первая процедура — внесудебное банкротство, его можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

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Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 миллиона тенге (1600 МРП);

по обязательствам перед банками, МФО, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности;

урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение 7 лет.

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронное правительство». Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.

Предусмотрено право объявить себя банкротами гражданам, получателям АСП и тем, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы.

Третья процедура — это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде, отметил Биржанов. Преимуществом данной процедуры, по его словам, является то, что после нее человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

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