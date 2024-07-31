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Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

Фотография для новости Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

pixabay.com

Как отдохнут казахстанцы в августе, сообщает tengrinews.kz

Расписание выходных в августе 2024 года:

Пятидневная рабочая неделя:

  • 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
  • 31 августа, суббота — обычный выходной;
  • 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.

Шестидневная рабочая неделя:

  • 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
  • 31 августа, суббота — рабочий день;
  • 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.
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