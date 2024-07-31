Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

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Как отдохнут казахстанцы в августе, сообщает tengrinews.kz
Расписание выходных в августе 2024 года:
Пятидневная рабочая неделя:
- 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
- 31 августа, суббота — обычный выходной;
- 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.
Шестидневная рабочая неделя:
- 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
- 31 августа, суббота — рабочий день;
- 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.
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