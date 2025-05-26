В социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в новом кабинете налогоплательщика (ИСНА) казахстанцы получают уведомления о якобы имеющейся налоговой задолженности и непредставленной отчётности, несмотря на своевременную подачу документов.

Авторы публикаций также сообщают, что счета предпринимателей подвергаются аресту, и случаи блокировки начали фиксироваться с 21 мая.