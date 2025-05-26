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Казахстанцы пожаловались на появление долгов и блокировки. Ответ налоговой

— Сегодня, 10:25
Изображение для новости: Казахстанцы пожаловались на появление долгов и блокировки. Ответ налоговой

pixabay.com

Предприниматели пожаловались на массовые уведомления о несуществующей налоговой задолженности. Налоговики прокомментировали ситуацию, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в новом кабинете налогоплательщика (ИСНА) казахстанцы получают уведомления о якобы имеющейся налоговой задолженности и непредставленной отчётности, несмотря на своевременную подачу документов.

Авторы публикаций также сообщают, что счета предпринимателей подвергаются аресту, и случаи блокировки начали фиксироваться с 21 мая.

Редакция обратилась за разъяснением в Комитет государственных доходов. В ведомстве пояснили:

«В настоящее время проведены работы по актуализации лицевых счетов налогоплательщиков», – сообщили в КГД.

По их словам, эта мера направлена на автоматическое устранение некорректных уведомлений и разблокировку счетов граждан.



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