Казахстанцы пожелали забрать из ЕНПФ больше 1 триллиона тенге

Больше 115 тысяч казахстанцев обратились за досрочным снятием части своих пенсионных накоплений, передает alau.kz

Принимать заявки от желающих начали еще 25 января. В итоге всего за 3 недели казахстанцы подали обращений на сумму, превышающую 1 триллион 855 миллиардов тенге.

Около половины от всех обратившихся намерены использовать деньги из ЕНПФ для покупки или полного выкупа жилья. Еще 28 процентов заявителей хотят погасить ипотеку полностью или частично. Среди остальных целей обозначены уступка пенсионных накоплений, взносы для получения ипотеки и строительства домов.

На данный момент одобрить удалось не все заявки, а лишь 78 тысяч. И по большинству из них фонд уже успел провести запрошенные перечисления. В

итоге количество средств, снятых казахстанцами, пока составляет 408 миллиардов тенге. Общая же сумма пенсионных активов наших граждан на 1 февраля превысила 13 триллионов тенге.

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