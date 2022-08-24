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Казахстанцы продают свои депозиты

Казахстанцы продали свои депозиты на более чем 89 млрд тенге, передает LS.

В ответе на запрос LS в Отбасы банке рассказали о механизме реализации вкладов онлайн. Услуга по уступке депозитов была запущена в мае 2018 года.

«С этого момента запуска было продано около 50 тыс. вкладов на 89,3 млрд тенге. А с января по 15 августа 2022 года – почти 9,8 тыс. на 16,6 млрд тенге. При этом 78% клиентов после покупки депозита оформили займы, 22% продолжают копить», – сообщили в фининституте.

Между тем максимальная сумма вклада, который был уступлен онлайн, составила 22,8 млн тенге, минимальная – 292 тыс. тенге.

В Отбасы банке заметили, что по онлайн-уступке наблюдается рост сделок. Это связано с изменением ценообразования депозита. До 1 апреля 2022 года при расчете стоимости применялся дифференцированный подход по принципу – чем выше вознаграждение, тем выше коэффициент наценки.

Сейчас же это унифицированная система – наценка на депозит – вне зависимости от суммы вознаграждения на нем рассчитывается исходя из общего коэффициента, который равен двум.

«Например, клиент продает вклад, у которого вознаграждение банка составляет 70 тыс. тенге. В этом случае расчет таков: 70 000 х 2 = 140 тыс. тенге. Это и есть вознаграждение клиента за продажу своего депозита. То есть сумма при реализации формируется так: накопления на депозите + премия государства + вознаграждение клиента», – пояснили в Отбасы банке.

Для продажи вклада дается максимум семь рабочих дней. Если за это время его не удалось реализовать, можно будет сделать это повторно. Весь процесс заключения сделки происходит онлайн. Комиссия в размере 0,5% взимается в покупателя.

 

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