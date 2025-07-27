С начала года объем потребительского кредитования вырос на 1,5 трлн тенге, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 июля текущего года население заняло у банков на личные цели 15,3 трлн тенге, в то время как на 1 января – 13,8 трлн тенге. Таким образом, рост с начала года составил 10,9%.

Основная доля ссуд оформлена в тенге, и лишь незначительная часть – в иностранной валюте.

В разрезе регионов традиционно лидирует Алматы, где заемщики оформили потребкредитов на 4,8 трлн тенге (+11,6%). Далее следуют Астана – 1,6 трлн тенге (+14,3%), Шымкент – 1,3 трлн тенге (+18,2%), а также Карагандинская и Актюбинская области – 863,6 млрд тенге (+9,5%) и 634,1 млрд тенге (+9,1%) соответственно.

Меньше всего займов на личные цели взяли в Алматинской области – 201,4 млрд тенге (+22,2%) и в области Ұлытау – 138,3 млрд тенге (+6,6%).

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