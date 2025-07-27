С начала года объем потребительского кредитования вырос на 1,5 трлн тенге, передает LS.
По данным Нацбанка, на 1 июля текущего года население заняло у банков на личные цели 15,3 трлн тенге, в то время как на 1 января – 13,8 трлн тенге. Таким образом, рост с начала года составил 10,9%.
Основная доля ссуд оформлена в тенге, и лишь незначительная часть – в иностранной валюте.
В разрезе регионов традиционно лидирует Алматы, где заемщики оформили потребкредитов на 4,8 трлн тенге (+11,6%). Далее следуют Астана – 1,6 трлн тенге (+14,3%), Шымкент – 1,3 трлн тенге (+18,2%), а также Карагандинская и Актюбинская области – 863,6 млрд тенге (+9,5%) и 634,1 млрд тенге (+9,1%) соответственно.
Меньше всего займов на личные цели взяли в Алматинской области – 201,4 млрд тенге (+22,2%) и в области Ұлытау – 138,3 млрд тенге (+6,6%).
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.