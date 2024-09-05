Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье

В августе объемы средств, изъятых из ЕНПФ с целью улучшения жилищных условий, составили 39,1 млрд тг. Это на 13% ниже, чем в июле с его резким всплеском, но все равно в 2 раза выше среднемесячного уровня I полугодия 2024-го в 19,7 млрд тенге, сообщает @DataHub_FCBK.

Число исполненных заявлений притом оказалось побольше, чем в июле (41,4 тыс., +2% м/м), а отрыв от среднемесячного уровня января-июня – даже более чем двукратный.

В изъятиях с целью лечения активность по сравнению с июльским всплеском поумерилась значительно, но тоже опять же выглядит серьезнее, чем ранее в этом году. Общая сумма – 12,5 млрд тг (-50% м/м, на 30% выше среднего в I полугодии), число заявлений – 11,6 тыс. (-44% м/м, +52% к среднему января-июня).

Напомним вам контекст июльского бума: летом началась дискуссия о том, чтобы как-то ограничить досрочное использование накоплений на жилье и лечение. Обсуждался в т.ч. и вариант запрета вывода средств для оплаты стоматологов из-за рисков нарушений, но уже к самому концу августа от идеи отказались. Наглядно динамику изъятий последних месяцев можно посмотреть на графике в посте ниже.

Коротко отметим еще только, что в августе оживились и процессы передачи денег частным управляющим, где о новых ограничениях речи нет. Сумма выросла до 2,5 млрд тг (+33% м/м), число заявлений – до 2,1 тыс. (+42% м/м). Данные – ЕНПФ

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