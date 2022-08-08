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Казахстанцы продолжают использовать пенсионные излишки, несмотря на высокие пороги достаточности

При этом перевод средств из ЕНПФ для управления частными инвестиционными компаниями не пользуется спросом.

На 1 августа 2022 года ЕНПФ исполнил 1 328 015 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и 388 824 заявления на лечение, сообщает пресс-служба фонда. Если сравнить эти данные с июльскими, можно сделать вывод, что за месяц пенсионные накопления сверх порога достаточности сняли 4275 казахстанцев (2335 – на покупку жилья и 1940 – на лечение). При этом в июле было исполнено только одно заявление на перевод средств управляющей компании, передает informburo.kz

Больше всего исполненных заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий направили жители Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,97%), Мангистауской области (10,36%). Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге. Средняя сумма изъятия пенсионных накоплений для лечения составляет около 0,8 млн тенге.

C 1 апреля в Казахстане действуют новые повышенные пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений. В ЕНПФ объяснили повышение порогов достаточности ежегодной индексацией социальных показателей, таких как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума.

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