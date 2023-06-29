Казахстанцы продолжают набирать кредиты

В Казахстане на личные цели оформили ссуды более чем на 8 трлн тенге, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 июня 2023 года объем потребительских займов в Казахстане составил 8,2 трлн тенге. Тогда как 1 января 2023 года – 7,7 трлн тенге. Рост составил 6,5%, или 500 млрд тенге.

Лидерами по выдаче потребкредитов традиционно являются Алматы – 2,6 трлн тенге (+4% в сравнении с началом года), Астана – 798,3 млрд тенге (+12,5%) и Шымкент – 673,6 млрд тенге (+7,9%). Далее следуют Карагандинская и Актюбинская области – по 493,4 млрд тенге (+2,2%) и 344,6 млрд тенге (+9,8%) соответственно.

Наименьший объем займов на личные цели оформили жители Ұлытау – 81,1 млрд тенге (+62,8%) и СКО – 107,6 млрд тенге (+7,7%).

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