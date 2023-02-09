Казахстанцы продолжают забирать деньги из пенсионного фонда

Сейчас этот процесс стабилизировался, потому что большинство граждан успели воспользоваться низким порогом изъятия пенсионных накоплений.

Однако казахстанцы по-прежнему пользуются своим правом забирать излишек, сообщает Экспресс К.

Как отметил председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов, с учетом нынешних порогов у казахстанцев есть возможность изъять еще 600 млрд тенге.

«Каждый может делать выбор: изымать деньги для лечения или покупки жилья. В частности, для улучшения жилищных условий этой возможностью воспользовались молодые вкладчики», — отметил Курманов.

Подавляющее большинство казахстанцев, которые хотели изъять излишки пенсионных накоплений, уже сделали это.

«Сейчас этот процесс стабилизировался, потому что накопление требует определенного времени. Сейчас примерно от 8 млрд до 15 млрд тенге ежемесячно люди направляют на улучшение жилищных условий или лечение», — отмечает Курманов.

Кроме того, многие пожилые казахстанцы, у которых была возможность изъять деньги, не воспользовались ей, понимая, что пенсионный возраст не за горами, также они не стали переводить накопления своим родственникам.

Нацбанк в свою очередь приготовил предложения по улучшению накопительной пенсионной системы. Так, одно из них — дать возможность казахстанцам вне зависимости от размеров накопления переводить до 50% от суммы в частные фонды.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.