USD 452.39
EUR 486.82
RUB 6.22
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Казахстанцы продолжают забирать деньги из пенсионного фонда

Казахстанцы продолжают забирать деньги из пенсионного фонда

Фото из открытых источников

Сейчас этот процесс стабилизировался, потому что большинство граждан успели воспользоваться низким порогом изъятия пенсионных накоплений.

Однако казахстанцы по-прежнему пользуются своим правом забирать излишек, сообщает Экспресс К.

Как отметил председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов, с учетом нынешних порогов у казахстанцев есть возможность изъять еще 600 млрд тенге.

«Каждый может делать выбор: изымать деньги для лечения или покупки жилья. В частности, для улучшения жилищных условий этой возможностью воспользовались молодые вкладчики», — отметил Курманов.

Подавляющее большинство казахстанцев, которые хотели изъять излишки пенсионных накоплений, уже сделали это.

«Сейчас этот процесс стабилизировался, потому что накопление требует определенного времени. Сейчас примерно от 8 млрд до 15 млрд тенге ежемесячно люди направляют на улучшение жилищных условий или лечение», — отмечает Курманов.

Порог минимальной достаточности zakon.kz

Кроме того, многие пожилые казахстанцы, у которых была возможность изъять деньги, не воспользовались ей, понимая, что пенсионный возраст не за горами, также они не стали переводить накопления своим родственникам.

Нацбанк в свою очередь приготовил предложения по улучшению накопительной пенсионной системы. Так, одно из них — дать возможность казахстанцам вне зависимости от размеров накопления переводить до 50% от суммы в частные фонды.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Готовьтесь к снегу. Объявлено штормовое предупреждение по всей Костанайской области
Следующая новость

Тело казахстанца обнаружили при разборе завалов в Турции