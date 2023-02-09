Казахстанцы продолжают забирать деньги из пенсионного фонда

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Сейчас этот процесс стабилизировался, потому что большинство граждан успели воспользоваться низким порогом изъятия пенсионных накоплений.
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Однако казахстанцы по-прежнему пользуются своим правом забирать излишек, сообщает Экспресс К.
Как отметил председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов, с учетом нынешних порогов у казахстанцев есть возможность изъять еще 600 млрд тенге.
«Каждый может делать выбор: изымать деньги для лечения или покупки жилья. В частности, для улучшения жилищных условий этой возможностью воспользовались молодые вкладчики», — отметил Курманов.
Подавляющее большинство казахстанцев, которые хотели изъять излишки пенсионных накоплений, уже сделали это.
«Сейчас этот процесс стабилизировался, потому что накопление требует определенного времени. Сейчас примерно от 8 млрд до 15 млрд тенге ежемесячно люди направляют на улучшение жилищных условий или лечение», — отмечает Курманов.
Кроме того, многие пожилые казахстанцы, у которых была возможность изъять деньги, не воспользовались ей, понимая, что пенсионный возраст не за горами, также они не стали переводить накопления своим родственникам.
Нацбанк в свою очередь приготовил предложения по улучшению накопительной пенсионной системы. Так, одно из них — дать возможность казахстанцам вне зависимости от размеров накопления переводить до 50% от суммы в частные фонды.