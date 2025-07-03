Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев считает, что до конца года тарифы могут вырасти на 5-10%, но только при условии соблюдения баланса между интересами потребителей и необходимостью обновления отрасли.

При этом он отметил, что эксперты не располагают оперативной информацией о планах уполномоченных органов, сообщает lsm.kz

«Именно поэтому мы на системной основе поднимаем вопрос о цифровизации отрасли и обеспечении прозрачности тарифной политики от обоснований заявок до реального состояния инфраструктуры по регионам», – пояснил автор Telegram-канала Haırýshev energy.

Что касается ожиданий, то собеседник LS предполагает, что в первую очередь цены могут быть скорректированы в тех регионах, где отмечается наибольший износ сетей и потребность в модернизации накоплена годами.

«Однако важно, чтобы такие решения не были приняты механически. Повышение тарифов должно сопровождаться не просто техническими обоснованиями, но и мерами социальной компенсации», – напомнил он.

В этом контексте, подчеркнул Ж. Хайрушев, принципиально важно обеспечить адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. А также использовать встречные обязательства бизнеса, такие как снижение удельных расходов условного топлива в качестве элемента тарифосдерживания, экологические стимулы, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду, энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Также эксперт обратил внимание на то, что в последнее время уполномоченные органы стали рассматривать тариф как инструмент не только покрытия текущих расходов. По его словам, повышение стоимости стали использовать и как средство для снижения износа, модернизации и привлечения инвестиций в отрасль.

«Такой подход логичен и обоснован, особенно с учетом высокой степени амортизации инфраструктуры в ряде регионов», – уточнил он.

При этом Ж. Хайрушев подчеркнул, что тариф – это не абстрактный показатель, а чувствительный экономический параметр, который прямо влияет на инфляцию и конечную стоимость товаров и услуг.

«В условиях высокой нагрузки на бизнес и население, особенно в регионах с ограниченной платежеспособностью, необходимо подходить к вопросу повышения тарифов максимально взвешенно и дифференцированно», – отметил он.

Собеседник напомнил, что на сегодняшний день тариф остается единственным инструментом для генерации доходов в секторе, обеспечивающим финансирование ремонтов, реконструкции и возврат инвестиций, и темпы его роста должны соответствовать реалиям экономики.

При этом основными драйверами удорожания электроэнергии, по словам Ж. Хайрушева, все еще остаются традиционные.

«В первую очередь это удорожание топлива, особенно угля, который в ряде регионов формирует до 70% себестоимости электроэнергии. Кроме того, в расчетах тарифа отражается рост цен на химреагенты, водоснабжение, услуги подрядчиков и материалы. Повышение заработной платы также оказывает влияние, но именно этот элемент мы считаем наиболее оправданным и социально значимым, особенно с точки зрения удержания квалифицированного персонала на объектах генерации», – перечислил собеседник.

Эксперт отдельно остановился на росте расходов на передачу и балансирующие услуги.

«Одной из ключевых причин давления на тарифы является существенный рост затрат, связанных с обеспечением надежности и сбалансированности энергосистемы. В первую очередь речь идет о расходах Единого закупщика, которые в последние месяцы демонстрируют устойчивую тенденцию к увеличению», – отметил он.

Во-первых, пояснил Ж. Хайрушев, это связано с необходимостью проведения плановых ремонтов на электростанциях, которые имеют высокий уровень физического износа.

«К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, темпы снижения износа действующих генерирующих мощностей не соответствуют реальным потребностям системы. В итоге в пиковые и аварийные периоды приходится экстренно компенсировать дефицит мощности за счет закупа электроэнергии из-за пределов Единой энергетической системы (ЕЭС) Казахстана, в том числе по более высоким ценам», – констатировал он.

Во-вторых, возрастают издержки на балансировку, особенно в условиях нестабильной генерации, высокой доли старых ТЭЦ, резких погодных колебаний и роста потребления в отдельных регионах, продолжил перечислять проблемы эксперт.

«В этом контексте деятельность так называемых провайдеров баланса, хотя и играет стабилизирующую роль, также оказывает влияние на средневзвешенный тариф Единого закупщика, поскольку механизмы компенсации отклонений и дисбалансов включают премии за быстродействие и гибкость», – пояснил Ж. Хайрушев.

В-третьих, собеседник напомнил, что не стоит забывать и о росте затрат на системные услуги, включая диспетчерское управление, резервирование мощностей и содержание аварийного резерва.

«В условиях стареющей инфраструктуры и роста требований к устойчивости системы эти расходы неизбежно увеличиваются», – подчеркнул он

Кроме того, продолжил собеседник, фактором давления остаются тарифы на услуги по передаче электроэнергии, особенно в регионах с высокой протяженностью сетей и недостаточным уровнем инвестиций в РЭК. И чем выше доля «тонких мест» в передающей инфраструктуре, тем больше потребность в резервировании и перераспределении потоков – а это, в свою очередь, отражается на конечной стоимости электроэнергии.

«Таким образом, по нашему мнению, совокупный рост расходов на обеспечение баланса, системную надежность и передачу энергии – это системный вызов, который требует не только корректировки тарифных решений, но и пересмотра всей архитектуры энергорынка. Без прозрачных механизмов компенсации и повышения эффективности существующих решений, повышения конкуренции рост тарифной нагрузки может стать постоянным фактором, а не временной мерой», – резюмировал Ж. Хайрушев.

В свою очередь глава КазЭПИ* Сергей Агафонов прогнозирует, что в ближайшие пять лет тарифы на электроэнергию будут расти на 20-30% в год. Это связано с тем, что цены сильно отстали от справедливых за период их сдерживания. Теперь приходится компенсировать разрыв.

«В дальнейшем темпы роста цен должны всегда опережать инфляцию. Это необходимо для того, чтобы создать и поддерживать постоянный резерв в энергосистеме на уровне 15-20%», – подчеркнул собеседник LS.

Вместе с тем С. Агафонов не ожидает, что в регионах тарифы могут взлететь сразу на 50%. Однако он обратил внимание на то, что из-за разной обстановки в областях комитету по регулированию естественных монополий (КРЕМ) приходится в ручном режиме сглаживать различия, в том числе с учетом социально-экономического положения того или иного региона.

Собеседник LS привел в пример Алматы. В этом мегаполисе монополист вынужден выдавать техусловия на подключение к подстанции, которая появится только через три-четыре года. Это указывает на запредельный дефицит мощностей в распределительных сетях.

Но ручное регулирование неэффективно, считает эксперт. Поэтому в стране, по его словам, назрела необходимость реформы системы тарифообразования, которая, в том числе, создаст реальные стимулы для инвестиций.

Помимо этого, собеседник LS прокомментировал предложение сенатора Бекболата Орынбекова о создании единого центра передачи электроэнергии.

«Усреднение цен – идея не новая и, возможно, в чем-то даже рациональная. Но нужно понимать, что все эти «общие котлы» не добавляют прозрачности тарифообразованию», – отметил эксперт.

Он напомнил, что созданный по такому принципу единый закупщик имеет как плюсы, так и минусы. Например, решена проблема дорогого импорта и поддержки гарантирующих поставщиков. Также единый закупщик эффективно интегрирует зеленую электроэнергию.

Однако удорожание услуги происходит слишком динамично.

По словам эксперта, с начала года медианные тарифы у единого закупщика уже выросли на 50%, до 26-27 тенге за кВт/ч без НДС.

«В случае, если все-таки будет создаваться единый центр передачи электроэнергии, важно не получить еще один «черный ящик» тарифообразования, теперь уже в распределительных сетях», – заключил С. Агафонов.

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