Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования

В Министерстве образования и науки РК рассказали, почему предмет «Самопознание» на сегодняшний день является обязательным и прокомментировали просьбы казахстанцев об его отмене, передает zakon.kz.

В ответе на запрос редакции Zakon.kz за подписью первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой сказано, что за 20 лет развития нравственно-духовного образования предмет «Самопознание» вышел за рамки одного предмета и охватил все области учебно-воспитательного процесса, генерируя свойства воспитательной системы.

«На сегодняшний день в рамках государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования предмет «Самопознание» изучается с 1 по 11 класс в качестве инвариантного (обязательного) компонента», — отметили в пресс-службе МОН РК.

При этом, в пресс-службе ведомства отметили, что предложения об отмене этого предмета, как обязательного для изучения, поступают в министерство.

«В настоящее время рассматриваются различные варианты, в том числе и возможность перевода данного обязательного для изучения в школе предмета в разряд факультативных со следующего учебного года (по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 как раньше)», — рассказали в пресс-службе МОН РК

Прокомментировали в ведомстве и критику относительно постоянно обновляющихся школьных учебных программ.

«Обновление содержания образования направлено на переход от концепции «хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости «обучения в течение всей жизни» – от знаний к компетенциям. В этой связи совершенствование учебных программ по предметам с учетом современных тенденций и модернизации образования осуществляется на постоянной основе», — отметили в МОН РК.

Как сообщили в Минобразования, текущая модернизация образования проводится для того, чтобы снизить учебную нагрузку на ученика, усилить изучение естественно-математических предметов, а также для ранней социализации и профессиональной ориентации обучающихся.

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