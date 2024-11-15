Казахстанцы создали петицию об отмене третьего и четвертого этапов всеобщего декларирования, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Прошу отменить или отсрочить на пять лет третий и четвертый этап всеобщего декларирования до устранения нормативных правовых неточностей и ожидания результатов улучшения администрирования иностранных доходов и активов. Возвратить нормы о вычетах для многодетный семей, вычеты расходов по обучению и вознаграждению как опцию уменьшения индивидуального подоходного налога при условии отсрочки всеобщего декларирования», — пишет автор петиции на государственном сайте epetition.kz.

Приведен довод о том, что органы госдоходов уже цифровизированы настолько, что видят все банковские движения в Казахстане, кроме того, налоговые органы с этого года являются органами валютного контроля и у них отсутствуют основания для тотального декларирования.

«К чему декларировать население, которое тратит на продукты половину своих доходов и закредитовано «до нельзя», — считает автор петиции Айдар М.

Он также считает, что в вопросе выявления иностранных активов и доходов отмечается бездействие министерства финансов по заключению отдельных налоговых соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Великобритании, и их неудовлетворительная работа «не является основанием для введения всеобщего декларирования».

Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование:

На первом этапе с 1 января 2021 года «входную» декларацию представили государственных служащих и приравненные к ним лица, а также их супруги.

На втором этапе, с 1 января 2023 года, декларацию представили работники госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представили руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

На четвертом этапе, с 1 января 2025 года – остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие).

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