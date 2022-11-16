Казахстанцы просят правительство защитить бездомных животных

В Казахстане запустили петицию в защиту бродячих животных от отстрела. Участники выступают за строительство приютов для постоянного проживания, штрафы по утере питомца, а также за обязательную стерилизацию, передает Tengrinews.kz.

Активисты из Шымкента запустили петицию, чтобы впоследствии отправить ее в правительство. Узнав об акции, зоозащитников активно поддержали жители остальных регионов.

Петицию подписало уже 500 человек из разных областей. Мы планируем до конца года довести до 10 тысяч. Затем будем отправлять ее в правительство, чтобы внести поправки в законодательство и защитить животных от отстрела. В год только на один Шымкент выделен 41 миллион тенге на отстрел. На эти деньги легко можно содержать целый приют. И мы призываем ввести штрафные меры для тех, кто теряет собак. Обязать хозяев чипировать и стерилизовать своих питомцев», — рассказал глава общественного объединения «Арман-кеме» Святослав Ковченко.

В петиции отмечается, что в Казахстане ежегодно уничтожается примерно 350 тысяч бродячих животных. В 2016 году на отлов, ликвидацию и утилизацию бездомных собак и кошек было потрачено более 800 миллионов тенге, в 2017-м — почти миллиард тенге.

«На эти деньги можно нанять ветеринаров, охранников, тем самым трудоустроить безработных людей и понизить процент безработицы по всей стране. Также можно приобрести машины для отлова животных, которые будут предполагать условия для их безопасной транспортировки», — сообщили авторы петиции

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