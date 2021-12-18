Казахстанцы против введения индекса благополучия детей. В МОН разъяснили, для чего он нужен

В МОН объяснили необходимость проведения мониторинга для составления индекса благополучия детей.

Проект распоряжения премьер-министра Аскара Мамина об утверждении индекса благополучия детей опубликовали для обсуждения на портале «Открытые НПА» в конце ноября. Документ вызвал широкий общественный резонанс, больше 2,5 тысячи людей оставили комментарии под проектом. Многие казахстанцы высказались против принятия этого НПА.

«Против данного законопроекта. (Он. – Авт.) Нарушает права детей путём проведения психодиагностики, так как дети в этом возрасте ещё не знают свои права и права других по отношению к ним, поэтому могут оказаться под давлением сотрудников школ или других учреждений, действующих не в интересах детей», – написала пользователь портала Наталья Дольберг.

Вопрос о введении индекса благополучия детей также опубликован в блоге министра образования Асхата Аймагамбетова. В МОН разъяснили, что проект индекса благополучия детей нацелен на создание национального мониторинга детского благополучия и ежегодное отслеживание степени эффективности национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах.

Индекс состоит из четырёх доменов, 14 компонентов и 52 индикаторов в сферах образования, здоровья, безопасности, социальной защиты, инфраструктуры, экологии. Данные индекса включают:

общедоступные источники – статистические данные Бюро национальной статистики, Минтруда, Минздрава, МВД, Генпрокуратуры, Минэкологии;

анонимное электронное анкетирование детей от 10 до 17 лет и их родителей (0,2% от числа школьников);

анонимное интервьюирование.

Опрос детей от 10 лет проводится с участием родителей или педагогов. Анкетирование будет проводиться только с письменного разрешения родителя ребёнка, анонимно и будет охватывать 0,1% всего детского населения страны.

«В ходе апробации индекса у детей и родителей не возникало сложности, а тестовые мероприятия были положительно оценены родителями. Анкеты детей разработаны с учётом возрастных особенностей, понимания ими окружающего мира, взаимоотношений в семье и социуме, имеют этическое одобрение. Проект индекса получил независимую оценку со стороны казахстанских и зарубежных учёных из разных сфер науки, в том числе социологических наук. Анонимность опроса родителей и детей исключает нарушение Закона РК «О персональных данных и их защите». Опрос детей будет проводиться только с разрешения родителей», – пояснили в министерстве.

В ответе также отмечается, что индекс – это рабочий документ для госорганов для решения социальных и финансовых проблем в сфере детей. Индекс будет рассчитываться по регионам, а не по семьям и отдельным персонам.

«Индекс – это мониторинг. Мониторинг необходим для решения проблем, и нужен Комитету по охране прав детей для усиления межведомственной координации в сфере зашиты детей. По итогам проведённой работы планируется создание интерактивной информационной карты благополучия детей в Казахстане на сайте Комитета по охране прав детей МОН РК», – сообщили в МОН.

В настоящее время разрабатывается концепция карты, в которой будут предусмотрены:

цель индекса, задачи, закреплённый оператор системы интерактивной карты;

технологическая основа интерактивной карты;

масштаб охвата; результаты работы интерактивной карты;

возможность интеграции системы интерактивной карты с другими государственными системами (к примеру, с ИС «Е-халық»-1, которая позволяет эффективно отслеживать индекс благополучия граждан РК, содержит информацию о необходимости срочного принятия мер).

Любой казахстанец сможет открыть информационную карту и в течение нескольких минут оценить существующую ситуацию, госслужащий сможет понять проблему и разработать мероприятия по её устранению, пояснили в Министерстве образования.