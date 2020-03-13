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Казахстанцы провоцируют рост цен на продукты, создавая ажиотаж

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Люди, создавая ажиотаж в магазинах, провоцируют рост цен на продукты питания. Сегодня в столице министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что в настоящее время дефицита на социально значимые продукты в стране нет. В Костанайской области, по словам главы региона, стабфонд почти полон, в случае необходимости в него снова будут закуплены продукты питания, сообщает alau.kz

Обвал цен на нефть не должен привезти к резкому подорожанию продуктов. Об этом заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на пресс-конференции в столице. В настоящее время в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей, торговых организаций и в других хранилищах содержится более 1,2 миллиона тонн социально значимых продуктов питания. Этого хватит на полгода, уточнили в Минсельхозе. Люди, создавая ажиотаж в супермаркетах, провоцируют рост цен на продукты. Ведь высокий спрос рождает дополнительные предложения и повышает стоимость товаров.

«Рынки работают, производство есть. Куры как неслись, (так и) будут нестись. Коровы как доились, так и будут доиться. Хлебопекарни не закроются, тем более все это не создает угрозу распространения инфекции. Ни торговые, ни производственные площади не будут закрываться»,- говорит министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Что касается Костанайской области, то по стабилизационному фонду местные власти намерены усилить работу. По словам главы региона Архимеда Мухамбетова, в него закуплено почти 10 тыс тонн продуктов по 19 наименованиям из списка социально-значимых. Помимо этого в запасе есть еще 1,3 млрд тенге, они, по словам акима, будут использоваться, когда нужно будет пополнить запасы.

«Запасы муки сейчас примерно 36 000 т , этого области на год хватает. По макаронам — более 32 000 т, это тоже обычный годовой запас. По другим продуктам — запасы на 1,5-2 месяца.  Сейчас важно разъяснять населению,  что главное в нынешней ситуации — спокойствие, ситуация должна быть стабильной. Мы со своей стороны все меры для этого примем»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В случае необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, жителей Костанайской области просят сообщать об этом на горячую линию по единому номеру телефона +7 7172 74 96 71, а также в Телеграм-канал @consumerprotectionKZ.

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