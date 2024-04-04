Казахстанцы пытаются заработать на своих пенсионных накоплениях больше ЕНПФ

За 9 месяцев 2023 года из УИП в доверительное управление Национального банка Казахстана возвращены 3,13 млрд тенге, сообщает АО «Единый накопительный пенсионный фонд», сообщает агентство КазТАГ.

«С апреля по декабрь 2023 года ЕНПФ исполнено 908 заявлений по возврату средств из УИП в доверительное управление НБ РК на общую сумму 3,13 млрд тенге», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее ЕНПФ сообщал, что за полгода, с 1 июля по декабрь 2023 года из-под управления Нацбанка в УИП (управляющим инвестпортфелем) казахстанцы перевели Т18,8 млрд по 14 119 заявлениям.

Таким образом, казахстанцы не оставляют попыток заработать на своих пенсионных накоплениях больше, чем в ЕНПФ.

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