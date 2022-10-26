Фото из открытых источников
Казахстанцы рассылают сообщение о бананах с паразитами.
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Исследователи проверили популярное видео с якобы показанными под микроскопом паразитами в бананах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.
В сети распространился ролик, в котором мужчина рассматривает кусочек банана под микроскопом и обнаруживает в нем паразитов. Исследователи отметили, что оригинальная версия этого ролика была размещена в TikTok–аккаунте @mir_glazami_microscopa. Подписи с пояснением к ролику не было. В аккаунте также есть много похожих видео.
В одном из роликов автор находит паразитов в початке кукурузы, а затем варит и съедает его как ни в чем не бывало. В другом – обнаруживает зеленые частицы, волокна и элементы неизвестного происхождения в сосиске. Однако под роликом о сосиске автор признался, что это фейк.
«На этой же странице видео о сосиске встречается несколько раз. Один из вариантов ролика – полный. В нем автор показывает, что, чтобы создать пугающие кадры, он нарочно прикасался к сосиске тканью, водил ею по клавиатуре компьютера и другим не самым чистым поверхностям. Также на странице есть видео о червях, обнаруженных во фруктах и овощах, однако даже неспециалисту ясно, что показанные гусеницы и черви слишком большие, чтобы их невозможно было заметить невооруженным глазом», — отметили в StopFake.kz.
Автор уже признавался в намеренной подтасовке «эксперимента», и видео с бананами также может быть подобным фейком. Червей он мог попросту положить на образцы под микроскопом, чтобы видео получались более пугающими и шокирующими.
Исследователи отмечают, что нет совершенно никаких доказательств того, что в бананах были обнаружены паразиты. Автор вполне мог смонтировать ролик так, чтобы заставить зрителей поверить в опасность употребления этих фруктов.
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