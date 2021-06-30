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Казахстанцы рассылают сообщение о грядущем локдауне

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Пользователи Сети утверждают, что передвижение между городами запретят из-за того, что Казахстан вновь перешел в красную зону по распространению коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz».

Это неправда, заверил stopfake.kz.

«Народ, кто в курсе, опять по Казахстану нельзя передвигаться, типа снова красная зона и города закрыли?» — говорится в распространяемом сообщении.

Информацию опровергли в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Это дезинформация. На сегодняшний день в связи с ухудшением эпидситуации в некоторых регионах ужесточили карантинные меры. Они касаются сокращения времени работы торговых центров, кафе, баров, увеличения времени дезинфицирования общественного транспорта и так далее. Локдаун на территории всей страны не вводился. Авиаперелеты между городами и наземный междугородний транспорт работают в штатном режиме. Блокпосты не выставлены», — прокомментировал официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

В Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ, связанный с распространением «дельта»-штамма, который впервые был обнаружен в Индии.

В красную зону по темпам распространения коронавируса вошли Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В желтой зоне — Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области.

Остальные регионы находятся в зеленой зоне.

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COVID-2019 в Казахстане

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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