Казахстанцы рассылают сообщение о грядущем локдауне

Это неправда, заверил stopfake.kz.
«Народ, кто в курсе, опять по Казахстану нельзя передвигаться, типа снова красная зона и города закрыли?» — говорится в распространяемом сообщении.
Информацию опровергли в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
«Это дезинформация. На сегодняшний день в связи с ухудшением эпидситуации в некоторых регионах ужесточили карантинные меры. Они касаются сокращения времени работы торговых центров, кафе, баров, увеличения времени дезинфицирования общественного транспорта и так далее. Локдаун на территории всей страны не вводился. Авиаперелеты между городами и наземный междугородний транспорт работают в штатном режиме. Блокпосты не выставлены», — прокомментировал официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.
В Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ, связанный с распространением «дельта»-штамма, который впервые был обнаружен в Индии.
В красную зону по темпам распространения коронавируса вошли Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В желтой зоне — Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области.
Остальные регионы находятся в зеленой зоне.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области