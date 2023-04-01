Казахстанцы рассылают сообщение о повышении пенсий на 30-50%

Министерство труда и соцзащиты населения опровергло информацию о повышении пенсий на 30-50%, которую казахстанцы пересылают друг другу.

«В социальных сетях и мессенджерах была распространена информация о возможном перерасчёте пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50%, которая не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества. В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определённую запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись», – сообщили в Минтруда.

Казахстанцев призывают не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах.

Кроме того, в министерстве предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

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