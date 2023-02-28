Казахстанцы рассылают в WhatsApp видео страшного ЧП, которое произошло в Самарканде, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как во время заправки взорвался газовый баллон в автомобиле. Металлическая емкость отлетела и срикошетила в заправщика.

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области, инцидент произошел 25 февраля в 11:30 на АГНКС, расположенной на улице Бедиля. Во время заправки взорвался газовый баллон в автомобиле Nexia-3. В результате взрыва погиб 43-летний мужчина, работавший на заправке.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, УВД, областного управления здравоохранения, прокуратуры и других ведомств Узбекистана. Выясняются причины произошедшего.

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