Казахстанцы с инвалидностью могут получить вакцину на дому

Казахстанцы с инвалидностью могут привиться от коронавируса не выходя из дома. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать мобильную бригаду, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает informburo.kz
«Люди, которые вообще не могут передвигаться и не могут прийти в медучреждение, могут обратиться в своё медучреждение по месту прикрепления. По телефону нужно своему врачу сообщить, что вы хотите вакцинироваться. Медучреждение составляет список и организовывает выезд мобильных групп к таким гражданам. Человека обследует полностью: проверят давление, сатурацию, посмотрят, можно ли ему вообще с его болезнями вакцинироваться», – рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев.
На дому для вакцинации предложат препараты QazVac или Hayat-Vax. Это однодозные вакцины. Во флаконе «Спутник V» пять доз, поэтому вакцинация этим препаратом на дому невозможна.
После прививки врачи должны наблюдать за вакцинированным полчаса, а потом в течении трёх дней созваниваться и контролировать состояние.
В Минздраве добавили, что будут соблюдены все санитарные нормы и условия транспортировки и хранения вакцины.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области