Казахстанцы с какими долгами смогут объявить себя банкротами, рассказали в Минфине

Не имеющие денег для оплаты кредитов казахстанцы в зависимости от размера долга смогут двумя разными способами объявить себя банкротами или в судебном порядке восстановить платежеспособность. Подробнее об этих процедурах рассказали в Министерстве финансов РК.

Минфин начал работу по разъяснению законопроекта о банкротстве физических лиц, то есть процедуре признания несостоятельности должника, сопровождающейся прекращением платежей по его долговым обязательствам, передает nur.kz

В частности, с населением страны обсуждаются вопросы законопроекта «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», который на сегодняшний день находится на рассмотрении в мажилисе парламента.

Представители министерства акцентируют внимание на трех процедурах, которые предлагается ввести с учетом международного опыта.

Первая процедура

В первую очередь граждане смогут применить внесудебное банкротство.

Для этого нужно соответствовать следующим условиям:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), или 4,9 миллиона тенге в 2022 году;

официальный доход отсутствует или не превышает прожиточный минимум (37 389 тенге в 2022 году) в расчете на должника и каждого из его членов семьи.

При этом у должника не должно быть имущества, а также необходимо провести процедуру урегулирования долгов.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Вторая процедура

По остальным видам долгов и кредитам свыше 1 600 МРП граждане смогут применить судебное банкротство.

В ходе данной процедуры, в случае наличия имущества должника, оно подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Третья процедура

Вместе с тем должник может не признавать себя банкротом, а пройти процедуру восстановления платежеспособности, предусматривающую возможность получения рассрочки на оплату долгов до пяти лет. Для этого необходим стабильный доход.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон — должника и кредитора.

Последствия банкротства

Процедура восстановления платежеспособности может помочь избежать последствий, которые возникают после банкротства.

Среди них: ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет; повторное применение банкротства возможно только через семь лет; проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Также законопроектом предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротами.

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