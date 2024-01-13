Казахстанцы сдают отпечатки пальцев – МВД

С начала года обязательную дактилоскопическую регистрацию прошли порядка восьми тысяч иностранцев. Кроме того, при оформлении документов на добровольной основе этой процедурой воспользовались свыше семи тысяч казахстанцев, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук. Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах. Добровольной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста, обратившиеся для получения удостоверения личности и (или) паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также в случаях восстановления и замены.

Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства:

обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;

при оформлении виз Республики Казахстан;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.

В соответствии со статьей 443-1 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет выдворение за пределы Республики Казахстан. Данная процедура проводится для защиты интересов человека и обеспечения его законных прав. Если человек утратил документы, дактилоскопическая регистрация поможет восстановить их в кратчайшие сроки.

Благодаря ей можно без труда установить личность, к примеру, в случае потери памяти или госпитализации в бессознательном состоянии.

Дактилоскопическая информация граждан Казахстана подлежит защите, которая гарантируется государством.

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