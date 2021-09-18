Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей

В Казахстане предложили внести поправки, согласно которым иностранные социальные сети и мессенджеры должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах страны. В противном случае они будут заблокированы, передает Tengrinews.kz.
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Тема возможной блокировки соцсетей стала объектом для мемов и шуток среди казахстанцев. Многие при этом упоминают депутата Мажилиса Айдоса Сарыма — одного из авторов поправок.
Некоторые в шутливой форме представляют, как казахстанцам для быстрого обмена сообщениями придется прибегать к помощи почтовых голубей или беркутов.
Другие же вспомнили твиты двухгодичной давности, написанные разработчиком поправок.
COVID-2019 в Казахстане
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