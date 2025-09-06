Сотрудники прокуратуры Туркестанской области выявили незаконные факты назначения адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, выявлено 86 семей, незаконно получивших адресную социальную помощь на 17 млн тенге.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 2025 год число получателей адресной социальной помощи составляет 91 тыс. человек, и данная динамика активно снижается за последние три года (2023 год – 168 тыс. человек, 2024 год – 97 тыс. человек).

Однако путем анализа установлено, что при подаче заявлений на получение адресной социальной помощи данные семьи указывали один и тот же адрес проживания.

«Так, выявили фиктивные заключения по 56 заявлениям, по которым незаконно выплачено 9,7 млн тенге. Установили такие факты, когда 22 семьи скрыли наличие собственного имущества (автотранспорт, земельные участи и так далее), а также 13 семей скрыли свои доходы. По данным фактам прокурорами в акимат внесено представление об устранении нарушений законности для принятия соответствующих мер и возврата более 36 млн тенге», — прокуратура Туркестанской области

На сегодня акиматом в рамках рассмотрения акта реагирования принимаются меры по устранению нарушений.

