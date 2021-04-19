Казахстанцы скупают незаконные авто из Абхазии — ДГД

Казахстанцы стали скупать авто из Абхазии и Южной Осетии. Большинство автомобилей из этих регионов ввозят в Казахстан нелегально, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Сообщается, что машины из Абхазии и Южной Осетии ввозят в основном граждане этих республик, а также Российской Федерации. Авто регистрируют как временно ввезенные, а затем продают казахстанцам по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения).

Согласно же Таможенному кодексу ЕАЭС временно ввезенные машины должны находиться в ЕАЭС в фактическом владении того, кто их завез, то есть декларанта. Для продажи в Казахстане машины должны ставить на первичный государственный учет.

«По своему статусу они являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. Подтверждающим временный ввоз документом является таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии. Если владельцем транспортного средства является физическое лицо–резидент этих республик, то необходима пассажирская таможенная декларация (ПТД)«, — говорится в сообщении ДГД.

Подчеркивается, что за незаконный ввоз и продажу таких машин в зависимости от нанесенного ущерба наказывают административно или уголовно. Кроме того, при любом из этих вариантов предусмотрена конфискация авто.

«Учитывая изложенное, Департамент государственных доходов по Мангистауской области доводит до всех заинтересованных лиц настоятельную рекомендацию не приобретать временно ввезенные транспортные средства, стоящие на регистрационном учете в Абхазии и Южной Осетии, а также не эксплуатировать данные транспортные средства на территории Республики Казахстан без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учет», — предупреждают в ведомстве.

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