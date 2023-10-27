Казахстанцы смогут дистанционно получить повторную консультацию врача

В Казахстане пациенты смогут получить повторную консультацию у врача дистанционно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения РК.

Для этого Минздрав разработал проект приказа об оказании дистанционных медицинских услуг. Он вынесен на обсуждение на портале «Открытые НПА».

Согласно проекту документа, «пациенты первичную консультацию у профильного врача получают в офлайн-формате, а повторные консультации могут получать дистанционно», отметили в ведомстве.

Указывается, что в настоящее время 13 медуслуг можно получить дистанционно (например, консультация врача сканированных гистологических препаратов с помощью оборудования для телепатологии с интеграцией и без интеграции, психолога, логопеда-реабилитолога, дистанционный консилиум врачей).

«Проектом приказа данный перечень увеличен до 67 консультаций и 48 медуслуг. Это касается расшифровки диагностических исследований, консультаций узких специалистов (невропатолога, кардиолога, психиатра, эндокринолога, психиатра, гинеколога, расшифровки ЭКГ, МРТ, маммографии, рентгенографии, суточного мониторирования артериального давления, электроэнцефалограммы, полисомнографии и других). Дистанционные услуги позволят пациентам при повторных приёмах получить консультацию без посещения врача, своевременно начать лечение, уточнить диагноз, получить рекомендации по лечению, выписать лекарственный препарат», — отметили в Минздраве.