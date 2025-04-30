С 1 мая на автодорогах будет запущен проект «Народный контроль.
Проект направлен на проверку качества автомобильных дорог республиканского значения. Таким образом, каждый гражданин страны может участвовать в общественном контроле по строящимся автомобильным дорогам республиканского значения.
«Национальная компания «КазАвтоЖол», в свою очередь, намерена сконцентрироваться на выявленных недостатках и проблемах и обеспечить их решение в кратчайшие сроки», — сказал председатель правления компании Дархан Иманашев.
Для участия в проекте необходимо обратиться в контакт-центр 1403 и оставить заявку. График посещения объектов можно посмотреть на официальном сайте нацкомпании «КазАвтоЖол».
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