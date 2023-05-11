Казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4

Подготовлен проект постановления правительства «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и проведения оценки их соответствия», сообщает zakon.kz.

Правила распространяются на единичные транспортные средства категорий М1 (в том числе с правосторонним расположением руля), ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года казахстанцами из стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза.

Для проведения оценки соответствия транспортного средства заявителем подается:

заявка на проведение оценки соответствия по утвержденной форме;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия документа, подтверждающего право владения, или пользования, распоряжения транспортным средством;

документ, подтверждающий ввоз транспортного средства в РК до 1 сентября 2022 года (грузовая таможенная декларация либо страховой полис, полученный до 1 сентября 2022 года в отношении транспортного средства);

для транспортных средств, являющихся результатом индивидуального технического творчества, документ о присвоении идентификационного номера транспортного средства;

общее техническое описание транспортного средства;

доказательственные материалы (при наличии), подтверждающие соответствие транспортных средств, требованиям Правил.

Такими материалами является один из следующих документов:

— копии сертификатов на компоненты;

— конструкторская или иная техническая документация, по которой изготавливается продукция;

— чертежи оригинальных деталей и технологические карты их производства либо соответствующая эскизная документация.

Испытательная лаборатория рассматривает заявку и принимает решение о проведении либо отказе в проведении оценки соответствия транспорта в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки.

После чего предоставляет заявителю всю необходимую информацию касательно правил, процедур и требований, связанных с проведением оценки соответствия, а также согласует с заявителем сроки проведения оценки соответствия.

При этом оценке соответствия подвергаются только комплектные транспортные средства.

Испытательная лаборатория в целях идентификации проводит осмотр транспортного средства, в том числе по идентификационному номеру, техническую экспертизу конструкции транспортного средства, испытания и измерения (при необходимости) и по их результатам оформляет протокол технической экспертизы конструкции транспортного средства.

Если транспортное средство относится к типу, на который действует одобрение типа транспортного средства, то свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства РК (БКТС РК) оформляется на основании указанного одобрения типа транспортного средства.

В свидетельстве о безопасности указывается следующая запись: «ТС допускается эксплуатировать только на территории РК».

Как поясняется, реализация документа позволит легализовать казахстанцам до 1 августа 2023 года автотранспорт, ввезенный для собственных нужд в РК до 1 сентября 2022 года.

По данным Комитета технического регулирования, согласно правилам подлежат освидетельствованию 12 000 автомобилей.

Проект подготовлен в рамках исполнение принятого 21 апреля 2023 года Решения Совета Евразийской экономической комиссии в целях полноценной реализации поручения по легализации транспортных средств, ввезенных до 1 сентября 2022 года, поскольку зарегистрировать автомобили ниже экокласса Евро-4 невозможно согласно действующему техническому регламенту ЕАЭС. Иных послаблений данный проект постановления не предусматривает.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 мая.

В прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил урегулировать ситуацию с нелегально ввезенными автомобилями. Для их легализации было предложено применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.

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