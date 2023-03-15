Казахстанцы смогут легализовать машины-конструкторы, но не смогут переоформить

В Казахстане дополнили правила легализации автомобилей с иностранным учётом.

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Ранее в стране разрешили поставить такие машины на учёт РК за 200 тысяч тенге, но это относилось не ко всем транспортным средствам.

Например, нельзя было зарегистрировать так называемые машины-конструкторы. Это транспортные средства, ввезённые в страну в виде запчастей. Сейчас в МВД разработали механизм регистрации и этих машин. Правда, есть нюансы.

Недовольные правилами регистрации автомобилисты уже несколько раз устраивали несанкционированные собрания. Власти прислушались к их мнению и внесли поправки в проект закона, передает orda.kz

Так, в правилах легализации появился пункт 12-1.

В случае отсутствия сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и если транспортное средство не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге на основании:

заявления, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства;

акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

диагностической карты технического осмотра.

Однако вывезти такую машину из страны уже не получится.

«Транспортные средства, указанные в пункте 12-1 настоящих правил, подлежат эксплуатации только на территории Республики Казахстан, изменение права собственности в отношении таких транспортных средств не допускается», — говорится в дополнении к законопроекту.

В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства указывается следующая запись «Запрет на изменение права собственности, допускается эксплуатировать только на территории РК».

Кроме того, подать заявку на легализацию авто можно будет не только в ЦОНах и через eGov, но и с помощью приложений банков.

В конце 2022 года в МВД РК определились с правилами легализации автомобилей с иностранной регистрацией. Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА». Он описывает процедуру регистрации, сроки и ставки первичного сбора. 12 января сотрудники МВД вышли на брифинг, где объяснили новые правила.

Машины, подлежащие легализации, должны быть ввезены в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Ставка сбора за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге.

1 сентября 2022 года глава государства поручил урегулировать ситуацию с автомобилями на иностранных номерах, которые были ввезены на территорию Казахстана.

Чтобы исключить регистрацию «криминального» транспорта, информацию по всем легализуемым авто будут сверять с правоохранительными органами и таможенными службами стран первичной и предыдущей регистрации.

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