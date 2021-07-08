Казахстанцы смогут не носить ЭЦП на флешках

Первый заместитель председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин рассказал, когда в Казахстане введут систему облачного хранения электронных цифровых подписей (ЭЦП), передает Tengrinews.kz.

«Мы по-прежнему видим, что большинство людей предпочитают обращаться за услугами в ЦОНы. Анализ услуг показал, что лишь шесть услуг охватывают 75 процентов обращений услугополучателей. Только за 2020 год 4,8 миллиона граждан пришли за ЭЦП. Это 30 процентов от всех обращений. Министерством цифрового развития совместно с АО «НИТ» прорабатывается вопрос по внедрению облачной ЭЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП. Мы ожидаем, что это решение станет ключевым для перевода людей на онлайн», — сказал Суйениш Абдильдин на брифинге СЦК.

По его словам, облачная ЭЦП будет доступна через верификацию по биометрическим данным. Система не будет файловой, электронные цифровые подписи будут храниться на удаленных серверах.

«По биометрической идентификации данная ЭЦП будет вызываться. Не обязательно носить постоянно с собой в удостоверении или на флешке, на компьютере. Люди же теряют флешки, приходят постоянно за обновлением ЭЦП к нам в ЦОНы. В случае в облачным ЭЦП все это будет храниться в удаленном сервере. Люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать это ЭЦП и подписывать документы. Ожидаем, что до конца года это будет масштабировано в платформе eGov. Эти занимаются АО «НИТ», которые ответственны за данный портал», — добавил Абдильдин.

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