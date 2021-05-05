Казахстанцы смогут оплатить налоги, таможенные платежи и штрафы через одно приложение

Казахстанцы смогут оплатить налоги, таможенные платежи и штрафы в мобильном приложении КГД, передает zakon.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, в мобильном приложении eSalyq Azamat в Налоговом кошельке реализован сервис по оплате налогов путем самостоятельного выбора реквизитов.

Приложение можно скачать на App Store и Play Market.

Сервис позволяет физическим лицам оплатить налоги путем самостоятельного выбора реквизитов оплаты: кода бюджетной классификации (КБК), кода назначения платежа (КНП), кода органа государственных доходов или органа местного самоуправления (ОГД/МСУ), суммы.

Помимо основных налогов физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, предоставлена возможность оплатить налоги с предпринимательской деятельности, таможенные платежи, государственную пошлину, сборы, а также административные штрафы, платежи за приватизацию, продажу земли и другие, — сообщили в КГД.

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