Казахстанцы смогут отказаться от кредита в течение 14 дней: новые правила вступают в силу 12 октября

С 12 октября 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила кредитования. Заёмщики получат возможность отказаться от оформленного кредита в течение 14 дней после заключения договора, сообщает LS.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Нововведение распространяется только на беззалоговые кредиты. В течение первых двух недель после оформления такого займа клиент сможет отказаться от него без уплаты штрафов и неустоек.
Однако полностью избежать расходов не получится. Заёмщику необходимо будет оплатить вознаграждение, начисленное за фактическое количество дней пользования кредитными средствами.
Изменения также затронут добровольное страхование, оформленное вместе с кредитом. При отказе от страховки клиенту должны вернуть часть страховой премии пропорционально оставшемуся сроку действия полиса. При этом банк или микрофинансовая организация вправе удержать фактически понесённые расходы, непосредственно связанные с предоставлением финансового продукта.
Кроме того, финансовые организации обязаны ещё до подписания договора сообщать клиентам о возможности отказаться от займа в установленный срок.
Новые требования также запрещают кредиторам скрывать важные условия договора, полную стоимость и возможные риски кредитования, а также навязывать займы и дополнительные услуги.
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