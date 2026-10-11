Казахстанцы смогут отказаться от кредита в течение 14 дней: новые правила вступают в силу 12 октября





С 12 октября 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила кредитования. Заёмщики получат возможность отказаться от оформленного кредита в течение 14 дней после заключения договора, сообщает LS.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Нововведение распространяется только на беззалоговые кредиты. В течение первых двух недель после оформления такого займа клиент сможет отказаться от него без уплаты штрафов и неустоек.

Однако полностью избежать расходов не получится. Заёмщику необходимо будет оплатить вознаграждение, начисленное за фактическое количество дней пользования кредитными средствами.

Изменения также затронут добровольное страхование, оформленное вместе с кредитом. При отказе от страховки клиенту должны вернуть часть страховой премии пропорционально оставшемуся сроку действия полиса. При этом банк или микрофинансовая организация вправе удержать фактически понесённые расходы, непосредственно связанные с предоставлением финансового продукта.

Кроме того, финансовые организации обязаны ещё до подписания договора сообщать клиентам о возможности отказаться от займа в установленный срок.

Новые требования также запрещают кредиторам скрывать важные условия договора, полную стоимость и возможные риски кредитования, а также навязывать займы и дополнительные услуги.

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