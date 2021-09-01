Казахстанцы смогут откладывать на жилье из пенсионных накоплений

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Выступая с Посланием народу Казахстана, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности сразу на счет в Отбасы банк для последующей покупки жилья, передает zakon.kz.
Я уже отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется, в «белую», – сказал он.
При этом Токаев отметил, что эту инициативу следует продолжать.
Для поддержания этой тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в Отбасы банк для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться, – полагает глава государства.
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