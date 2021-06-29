Казахстанцы смогут перейти границу с Россией в четыре раза быстрее

Для решения проблемы загруженности на казахстанско-российской границе Казахстан до 2025 года проведет реконструкцию 27 пунктов пропуска. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон».

«После реконструкции суточная пропускная способность транспортных средств увеличится в два раза, а пассажиропоток возрастет в четыре раза», — заверили в министерстве.

Сейчас на границе Казахстана и России функционирует 30 автомобильных пунктов пропуска, которые ежедневно пересекает более 10 тысяч автотранспортных средств, а пассажиропоток составляет 28 тысяч человек.

В этом году министерством начата разработка проектов по реконструкции шести первоочередных пунктов пропуска: Сырым, Таскала, Косак, Урлютобе, Жана жол, а также Алимбет в Актюбинской области.

Реконструкция предусматривает увеличение территорий, модернизацию существующих зданий и сооружений, приобретение современных стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, увеличение зоны паспортного досмотра и количества полос движения с разделением потоков для автотранспортных средств.

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