Казахстанцы смогут платно вакцинироваться двумя дозами Pfizer — Цой

tengrinews.kz
Когда платная вакцина от коронавируса Comirnaty (Pfizer) поступит в Казахстан, граждане смогут купить как одну дозу для ревакцинации, так и две, чтобы пройти полный курс вакцинации германо-американским препаратом. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.
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«Будет возможность. Как появятся у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность на уровне решения самих граждан принять одну или две вакцины», — сообщил Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах после заседания правительства.
Однако, по его словам, тем, кто уже вакцинировался, ВОЗ и Минздрав рекомендуют получить только одну дозу препарата.
«Это уже зависит от каждого гражданина. Сейчас в рамках требований Минздрава и международных рекомендаций рекомендуется для ревакцинации получить одну дозу вакцины. Если граждане захотят (пройти полный курс. — Прим.), как появится платная, это на их усмотрение», — уточнил Алексей Цой.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области