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Казахстанцы смогут подтвердить квалификацию за 15 тысяч тенге

Фото из открытых источников

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Ордабаев в Мажилисе рассказал о новых механизмах подтверждения квалификации в стране, передает zakon.kz

Олжас Ордабаев сообщил, что со следующего года закладывается бюджет для ваучеров.

«То есть пройти сертификацию человек сможет по ваучеру (для безработных), по направлению и за счет работодателя и самостоятельно. Стоимость сертификации рыночная. По разным профессиям цены могут быть разные. Но то же самое, как с высшим образованием, так же, как и с колледжами. Но мы закладываем стоимость именно в ваучерах порядка 15 тысяч тенге на саму процедуру сертификации. Цену устанавливает сам рынок», – отметил он.

По его словам, под процедуру сертификации не подпадают госслужащие, врачи и педагоги.

«Мы говорим о подтверждении квалификации в остальных профессиях, добровольно… Зачем это нужно? Диплом – это документ, подтверждающий наличие образования. А сертификат подтверждает уровень квалификации, и в том числе по так называемым микро-квалификациям. Например, у нас появляются такие профессии, как мобилограф, СММ, лэшмейкеры, нейл-стилисты. Вот эти новые квалификации, по ним нет смысла учиться в вузе или колледже, их можно освоить самостоятельно, но теперь то, что сам изучил, нужно подтвердить документально. Для этого нужны центры сертификации – они будут подтверждать, что человек действительно обладает тем или иным навыком», – пояснил вице-министр.

Сертификация, по его словам, будет давать большую уверенность работодателю, что человека проверили, «он знает и его можно допустить к оборудованию».

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