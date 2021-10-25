USD 426.32
EUR 496.24
RUB 6.04
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Казахстанцы смогут покупать красивые буквенные знаки на номера авто

Казахстанцы смогут покупать красивые буквенные знаки на номера авто

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

 Такое предложение озвучил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин во время правительственного часа в Мажилисе, передает zakon.kz.

Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру, 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы. Вот этот перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить, – сказал Багдат Мусин.

Читайте также: В Казахстане взлетели цены на подержанные авто. Сколько стоит Lada в городах?

По его словам, вскоре получить госуслуги можно будет не только через портал еGov, который сложен в использовании, но и через приложения популярных банков.

К примеру, регистрация транспорта через приложения банков дала значительной эффект оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. В данном случае как приобретателю автомобиля, так и продавцу нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления или ожидать очередь, – пояснил министр.

Так, в январе было проведено 4 тыс. транзакций по регистрации и перерегистрации транспорта, из которых в онлайн-режиме – только 5%. Но уже в сентябре эти услуги получили онлайн 36% автовладельцев.

Ранее глава Минцифровизации сообщил, что около 2 тыс. госуслуг казахстанцы смогут получить онлайн.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области