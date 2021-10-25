Казахстанцы смогут покупать красивые буквенные знаки на номера авто

Такое предложение озвучил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин во время правительственного часа в Мажилисе, передает zakon.kz.

Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру, 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы. Вот этот перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить, – сказал Багдат Мусин.

По его словам, вскоре получить госуслуги можно будет не только через портал еGov, который сложен в использовании, но и через приложения популярных банков.

К примеру, регистрация транспорта через приложения банков дала значительной эффект оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. В данном случае как приобретателю автомобиля, так и продавцу нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления или ожидать очередь, – пояснил министр.

Так, в январе было проведено 4 тыс. транзакций по регистрации и перерегистрации транспорта, из которых в онлайн-режиме – только 5%. Но уже в сентябре эти услуги получили онлайн 36% автовладельцев.

Ранее глава Минцифровизации сообщил, что около 2 тыс. госуслуг казахстанцы смогут получить онлайн.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.