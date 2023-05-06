Казахстанцы смогут покупать свежее и проверенное мясо напрямую у фермеров через мобильное приложение

С 1 июня в Казахстане запустят приложение для владельцев сельскохозяйственных животных TortTulik, сообщает Министерство сельского хозяйства.

«Приложение поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного может провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объёме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что TortTulik содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое. Чуть позже в нём появится раздел для покупателей мяса. Казахстанцы смогут заказать тушу прошедшего ветеринарный контроль животного напрямую у сельхозтоваропроизводителя.

Приложение будет работать как с наличием интернета, так и без него.

«В случае отсутствия интернета данные обновятся, как только приложение будет подключено к сети. Через программу также можно будет получать ветеринарный паспорт, а в будущем покупать и продавать скот, менять бирки при утере, а также снимать животное с учёта после убоя», – говорится в сообщении.

Пока TortTulik можно будет скачать в Playmarket, чуть позже оно появится и для смартфонов на iOS.

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