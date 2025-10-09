В Казахстане введут механизм сооплаты лекарств. Граждане смогут выбирать альтернативы бесплатным медицинским препаратам и покупать их со скидками. Как это будет работать, узнали журналисты NUR.KZ.
Казахстанцы, страдающие рядом заболеваний, имеют право на бесплатное получение лекарств. Теперь, как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, у них появится еще одна возможность — самостоятельно выбирать препарат.
В стране в пилотном режиме запускается механизм сооплаты лекарств. Это значит, что пациенты смогут получить не только бесплатные препараты, но и выбрать более дорогие аналоги с частичной доплатой. При этом часть суммы, выделенной государством на бесплатное лекарство, будет засчитываться в оплату выбранного варианта.
Внедрение механизма сооплаты не меняет действующий порядок обеспечения граждан лекарствами по рецептам. Как и прежде, пациенты смогут получать необходимые препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Новый механизм лишь расширяет возможности выбора, позволяя при желании приобрести более дорогие аналоги с частичной доплатой.
«Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение – получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности», – объяснили в Минздраве.
На первом этапе механизм сооплаты будет работать с лекарствами, которые выписываются для лечения артериальной гипертензии. Оплата будет проходить по рецепту с QR-кодом через сервис «Социальный кошелек». Сначала «пилот» будет работать в Астане.
Стоит отметить, что казахстанцы могут рассчитывать не только на лекарства, но и на бесплатное лечение.
