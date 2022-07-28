Казахстанцы смогут получать обязательную медстраховку на год вперёд

Такая возможность станет доступна с сентября и станет удобной альтернативой для граждан, у которых есть долги по взносам.
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С сентября казахстанцы, которые самостоятельно делают взносы по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), смогут застраховаться сразу на год вперёд. Об этом напомнили в Фонде социального медстрахования, передает informburo.kz
«Норма о внедрении альтернативного механизма оплаты взносов – за будущие 12 месяцев – предусматривается законом от 4 июля. Она вступит в силу через 60 дней с момента подписания, то есть в сентябре», – рассказали в фонде.
Новшество поможет гражданам, у которых есть долги по взносам. Если сегодня им требуется погасить долг, чтобы продолжать пользоваться медицинскими услугами по ОСМС, то после вступления нормы в действие у них появится альтернативная возможность. Плательщики будут сами решать, каким способом оплаты медуслуг им воспользоваться
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