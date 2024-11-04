В Казахстане ввели вмененное страхование профессиональной ответственности медработников. Об этом сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает LS.



Теперь медорганизации и физлица, занимающиеся частной практикой в этой сфере, обязаны защитить профессиональную ответственность своих работников и заключить соответствующий договор с Единым страховым пулом. Данную процедуру будут осуществлять через электронную систему Medpul.kz.

Между тем в состав этого объединения вошли 14 финорганизаций, у которых есть лицензия по классу страхования профдеятельности. А для его управления привлечена компания «MOI страховой брокер».

«Выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных ошибок врачей. Для подтверждения подобного факта и получения платежа от страховой компании пациенту или его близким родственникам (законным представителям) необходимо обратиться с заявлением в адрес субъекта здравоохранения», – подчеркнули в агентстве.

При этом решение о наличии (отсутствии) фактов причинения вреда жизни и здоровью будет приниматься независимой экспертной комиссией (НЭК).

«В случае несогласия пациента с результатами заключения НЭК он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава или в суд», – уточнил финрегулятор.

Тем временем для осуществления выплат решение комиссии будет направлено в Единый страховой пул.

Также законом утвержден минимальный размер таких платежей:

в случае установления пациенту инвалидности третьей, второй и первой группы – 500 (1,84 млн тенге), 600 (2,21 млн тенге), 800 МРП (2,95 млн тенге) соответственно;

ребенок с инвалидностью – 500 МРП (1,84 млн тенге);

за вред, повлекший смерть – 3 тыс. МРП (11,07 млн тенге);

причинение вреда жизни и здоровью пациента без установления инвалидности – не более 300 МРП (1,1 млн тенге).

Кроме того, сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медработникам не должна превышать 5% от размера премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения.

В АРРФР подчеркнули, что данный продукт позволит усилить защиту населения от профессиональных ошибок врачей и некачественного оказания медуслуг. А также обеспечит оперативное осуществление страховых выплат при наличии заключения НЭК.

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