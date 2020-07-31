Казахстанцы смогут получить 63 750 тенге, если не подали на 42 500 в июле

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о выплате половины из 42 500 тенге, передает Tengrinews.kz.

«В связи с продлением карантина на территории Казахстана на 2 недели получателям единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге будет автоматически перечислено дополнительно 0,5 минимальной заработной платы (21 250 тенге).

Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты из ГФСС после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП, или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге)», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На выплаты могут претендовать следующие категории граждан:

1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа.

По состоянию на 9.00 30 июля принято более 2,3 миллиона уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из ГФСС. Выплата назначена 2 миллионам 80 тысячам человек. Денежные средства перечислены 2 миллионам 58 тысячам казахстанцев.

Ранее сообщалось, что потерявшим доходы казахстанцам выплатят 21 250 тенге (половину от 42 500 тенге) за продленный двухнедельный карантин.

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