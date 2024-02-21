Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта

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Министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи, сообщает Zakon.kz.
Так, с марта текущего года планируется:
- сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;
- увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.
С апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.
Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
По информации Минздрава, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.
В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.
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