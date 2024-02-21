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Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта

Фотография для новости Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта

pixabay.com

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, с марта текущего года планируется:

  • сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;
  • увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.

С апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.

Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
  • приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

По информации Минздрава, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.

В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.

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